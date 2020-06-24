Президент Азербайджана поздравил словенского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Словения Боруту Пахору.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Словении с национальным праздником страны – Днем государственности.

Нынешний уровень азербайджано-словенских отношений, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве, вызывает удовлетворение. Уверен, что совместными усилиями наши связи, служащие интересам двух стран, и дальше будут расширяться.

Хочу отметить, что сегодня, когда человечество ведет борьбу с COVID-19, азербайджанский народ солидарен с дружественным народом Словении.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашей стране – постоянного благосостояния".