 Наверх

Президент Азербайджана поздравил сербского коллегу

Президент Азербайджана поздравил сербского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Республики Сербия Александру Вучичу поздравительное письмо. 

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружеский сербский народ с национальным праздником Республики Сербия и передаю наилучшие пожелания.

Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия всегда будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - благополучия и процветания". 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!