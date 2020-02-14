Президент Азербайджана поздравил сербского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Республики Сербия Александру Вучичу поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружеский сербский народ с национальным праздником Республики Сербия и передаю наилучшие пожелания.

Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия всегда будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - благополучия и процветания".