Президент Азербайджана поздравил сербского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Республики Сербия Александру Вучичу поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружеский сербский народ с национальным праздником Республики Сербия и передаю наилучшие пожелания.
Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия всегда будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - благополучия и процветания".