Президент Азербайджана поздравил португальского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Португальской Республики Марселу Ребелу ди Созе.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Португалии.
Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами всегда будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Португалии – благополучия и процветания".
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