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Президент Азербайджана поздравил португальского коллегу

Президент Азербайджана поздравил португальского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Португальской Республики Марселу Ребелу ди Созе.

Как сообщает Report, в письме говорится: 

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Португалии.

Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами всегда будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Португалии – благополучия и процветания".

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