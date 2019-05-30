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Президент Азербайджана поздравил новоизбранных глав Литвы и Латвии

Президент Азербайджана поздравил новоизбранных глав Литвы и Латвии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил новоизбранному президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе поздравительное письмо. 

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин Науседа,

Искренне поздравляю Вас по случаю победы на выборах на пост президента Литовской Республики.

Отношения между Азербайджаном и Литвой находятся на пути динамичного и последовательного развития. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия по дальнейшему укреплению наших дружественных отношений, углублению сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности". 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Латвийской Республики Эгилсу Левитсу. 

В тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин Левитс,

Искренне поздравляю Вас по случаю избрания на пост президента Латвийской Республики.

Азербайджано-латвийские отношения имеют хорошие традиции. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших дружественных отношений, успешного продолжения сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности".

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