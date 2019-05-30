Президент Азербайджана поздравил новоизбранных глав Литвы и Латвии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил новоизбранному президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Науседа,

Искренне поздравляю Вас по случаю победы на выборах на пост президента Литовской Республики.

Отношения между Азербайджаном и Литвой находятся на пути динамичного и последовательного развития. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия по дальнейшему укреплению наших дружественных отношений, углублению сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Латвийской Республики Эгилсу Левитсу.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Левитс,

Искренне поздравляю Вас по случаю избрания на пост президента Латвийской Республики.

Азербайджано-латвийские отношения имеют хорошие традиции. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших дружественных отношений, успешного продолжения сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности".