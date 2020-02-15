Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный литовский народ с национальным праздником Литовской Республики.
Нынешний уровень азербайджано-литовских дружественных отношений вызывает удовлетворение. Уверен, что взаимовыгодное расширение данных отношений во всех сферах и впредь будет служить интересам наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему народу – мира и благосостояния".