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Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу

Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный литовский народ с национальным праздником Литовской Республики.

Нынешний уровень азербайджано-литовских дружественных отношений вызывает удовлетворение. Уверен, что взаимовыгодное расширение данных отношений во всех сферах и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему народу – мира и благосостояния".

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