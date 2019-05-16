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Президент Азербайджана поздравил короля Норвегии

Президент Азербайджана поздравил короля Норвегии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии Его величество Харальда V.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Ваше величество,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Норвегия – Днем Конституции.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Норвегии – постоянного мира и процветания".

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