Президент Азербайджана поздравил короля Норвегии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии Его величество Харальда V.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Норвегия – Днем Конституции.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Норвегии – постоянного мира и процветания".