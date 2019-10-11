Президент Азербайджана поздравил короля Испании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Испании Филиппу VI.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Испании – постоянного благополучия и процветания".
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