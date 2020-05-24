​Президент Азербайджана поздравил короля Иордании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну поздравительное письмо по случаю национального праздника его страны - Дня независимости.

Как передает Report, глава государства от своего имени и от имени азербайджанского народа передал Королю и всему народу Иордании самые добрые пожелания и поздравления.

Президент Ильхам Алиев пожелал Королю Абдалле II ибн Аль Хусейну крепкого здоровья, успехов в деятельности, а дружественному народу Иордании - постоянного благополучия.