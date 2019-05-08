Президент Азербайджана поздравил израильского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Государства Израиль Реувену Ривлину поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Израилем и впредь будут развиваться и расширяться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля – благополучия и процветания".