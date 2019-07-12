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Президент Азербайджана поздравил главу Монтенегро

Президент Азербайджана поздравил главу Монтенегро

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Черногории Мило Джукановичу.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Монтенегро.

Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро, последовательно развиваясь, и впредь будут вносить вклад в благополучие наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного мира и процветания".

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