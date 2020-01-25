Президент Азербайджана поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского Союза Дэвиду Джону Херли.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин Генерал-губернатор,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю Дня Австралии.
Верю, что развитие дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Австралийским Союзом и впредь будет вносить вклад в благосостояние наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии – благополучия и процветания.