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Президент Азербайджана поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза

Президент Азербайджана поздравил генерал-губернатора Австралии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского Союза Дэвиду Джону Херли.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Генерал-губернатор,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю Дня Австралии.

Верю, что развитие дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Австралийским Союзом и впредь будет вносить вклад в благосостояние наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии – благополучия и процветания.

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