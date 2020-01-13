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Президент Азербайджана поздравил Федерального канцлера Австрии

Президент Азербайджана поздравил Федерального канцлера Австрии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил Федеральному канцлеру Австрийской Республики Себастьяну Курцу поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Федеральный канцлер,

Сердечно поздравляю Вас с началом деятельности в качестве Федерального канцлера Австрийской Республики.

Верю, что дружественные связи между Азербайджаном и Австрией, наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

Желаю Вам здоровья, счастья, успехов в ответственной деятельности". 

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