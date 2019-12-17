Президент Азербайджана поздравил эмира Государства Катар

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил эмиру Государства Катар Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Государства Катар.
Верю, что азербайджано-катарские связи будут постоянно развиваться и расширяться в интересах наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Катара – мира и благосостояния".
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