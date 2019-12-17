 Наверх

Президент Азербайджана поздравил эмира Государства Катар

Президент Азербайджана поздравил эмира Государства Катар

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил эмиру Государства Катар Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Государства Катар.

Верю, что азербайджано-катарские связи будут постоянно развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Катара – мира и благосостояния".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!