Президент Азербайджана поздравил бразильского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Федеративной Республики Бразилия Жаиру Болсонару поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Бразилии – Дня независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут служить интересам наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Бразилии - постоянного мира и благосостояния".