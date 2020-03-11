Президент Азербайджана туркменскому коллеге: Мы всегда поддерживали друг друга

"Очень рад Вас снова видеть на азербайджанской земле. Наши встречи носят регулярный характер, и на этих встречах мы обсуждаем и принимаем решения по очень важным вопросам. Братские отношения между нашими народами имеют многовековую историю. Это история дружбы, братства, взаимной поддержки. Мы всегда поддерживали друг друга, всегда радовались успехам друг друга. Сегодня как два независимых государства активно строим свое будущее".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе встречи один на один с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Хотел бы поздравить Вас и братский туркменский народ с большими достижениями в период независимости, с бурным развитием Туркменистана, активной позицией на международной арене, решением многих важных социальных, экономических вопросов. И мы как ваши друзья, братья, радуемся Вашим успехам. Сегодняшний Ваш визит – это продолжение нашего активного диалога по широкому спектру вопросов, которые охватывают политическое, экономическое, транспортное измерения, гуманитарное сотрудничество.

Во время подготовки к Вашему визиту я еще раз ознакомился с информацией по нашему сотрудничеству. Мы видим очень позитивную динамику. Это радует. Потому что сегодня, когда еще в мире в экономической, финансовой сфере существуют проблемы, торгово-экономические отношения между нами развиваются, товарооборот увеличивается. Очень много важных вопросов мы решаем в нашем регионе, в регионе Каспия, Центральной Азии и Кавказа. Поэтому уверен, что нынешний официальный визит в нашу страну будет насыщенным, плодотворным и с хорошими результатами. Еще раз добро пожаловать. Желаю Вам приятного пребывания в Азербайджане" - добавил глава государства.