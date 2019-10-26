Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани - ОБНОВЛЕНО

26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

Как сообщает Report, глава нашего государства встретил Президента Афганистана.

Президенты сделали совместное фото.

Затем состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Мохаммада Ашрафа Гани.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Господин Президент, еще раз добро пожаловать. Вчера мы провели очень важную встречу участников Саммита. Благодарим за то, что в эти дни Вы находитесь вместе с нами. Участие Афганистана в Саммите на самом высоком уровне отражает значение, придаваемое Вами этой структуре. Мы также считаем это показателем дружбы и партнерства в отношении Азербайджана. Мы – дружественные, братские страны. Мы неоднократно встречались с Вами в Баку во время международных мероприятий. В последний раз у нас состоялась очень хорошая встреча в марте нынешнего года, был подписан документ. Я доволен развитием связей между нашими странами. Самое важное, мы стараемся претворить в жизнь все договоренности. Считаю, что мы достигли очень большого прогресса в двусторонних связях, укреплении политических контактов. Вам известны усилия Азербайджана по поддержке миротворческого развития в Вашей стране. Как Вам известно, мы увеличили число наших военнослужащих в Афганистане. Безопасность, стабильность и прогресс в Вашей стране имеют для нас большое значение, потому что мы как дружественная и братская страна желаем видеть осуществление всех Ваших реформ и планов. Я уже говорил Вам о том, что после Вашего прихода на этот важный пост наши связи перешли в очень эффективное партнерство. Наши регулярные встречи и обсуждения, принятые решения, их исполнение демонстрируют взаимную политическую волю. Как обсуждалось на одной из наших предыдущих встреч, мы хотели соединить наши железные дороги, транспортные сооружения и сделали это. В соответствии с проектом Ляпис-Лазули мы уже принимаем грузы через Азербайджан. Таким образом, мы будем продолжать работать над этими вопросами. С того времени мы очень активно сотрудничаем также с нашими друзьями и соседями в Центральной Азии. Так, возрастает объем грузов, перевозимых из Центральной Азии через Азербайджан. В настоящее время между Афганистаном, Азербайджаном и Европой существует физическое сообщение. Сейчас у нас есть новое сообщение, считаю,что это - историческое достижение. Сегодня мы также обсудим некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Еще раз добро пожаловать и благодарим Вас за то, что Вы находитесь вместе с нами.

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани сказал:

- Рад встрече с Вами, поздравляю Вас. Считаю, что принятие Азербайджаном председательства в Движении неприсоединения на шаг приближает Вас и братский азербайджанский народ к решению нагорно-карабахского конфликта. Учитывая принципиальную позицию Афганистана по Азербайджану, если от нас что-то потребуется, можете без колебаний сказать нам об этом. Мы входим в состав Комиссии по правам человека, и если возникнет особая необходимость, связанная с координированием, я могу поручить нашему послу наладить тесную координацию с вашим послом. Считаю, что своей стратегией по проведению таких международных мероприятий Вы с каждым днем убеждаете в их пользе все больше людей. Что касается наших двусторонних связей, то их уровень нас очень радует. Это – я всегда говорю – началось с Вашего выступления в Чикаго. В то время это было мечтой, однако сейчас она претворилась в жизнь. Коридор Ляпис-Лазули имеет для нас огромное значение. Мы хотим обсуждать больше вопрос о том, как использовать Баку в качестве порта. Проведение реформ или наличие сегодня надежного железнодорожного коридора очень важны для нас. Мы также хотим расширить коридор. Мы подготовили серьезную программу по расширению этого коридора, и мы очень заинтересованы в том, чтобы Баку вновь служил для нас в качестве центрального узла. В Баку была проведена первая выставка афганской продукции, и мы хотим теснее сотрудничать с Министерством торговли, с тем, чтобы был проведен анализ рынка и наша команда могла работать над этим. Одной из этих потенциальных сфер являются строительные материалы.

*** 12:09

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.