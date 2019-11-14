Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

14 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева встретились с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как сообщает Report, приветствуя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, президент Ильхам Алиев сказал:

- Ваше святейшество, еще раз хочу сказать "Добро пожаловать", очень рад Вас снова видеть.

Спасибо, что Вы принимаете участие в Саммите религиозных лидеров мира. Ваше участие в этом мероприятии придает ему особое значение. Очень внимательно слушал Ваше изумительное выступление. Полностью согласен с Вашими тезисами, с оценкой ситуации и с тем, что нужно делать для того, чтобы защищать традиционные ценности, защищать принципы мировых религий и развивать межрелигиозный диалог. Сегодняшнее мероприятие я думаю, имеет очень важное значение для всего мира. Потому что Саммит религиозных лидеров мира, который проходит в таком формате, с таким представительством, отражает настроения лидеров мировых религий, настроения, нацеленные на сотрудничество. От слова представителей мировых религий очень многое зависит. Слово может лечить, слово может ранить, слово может убить. Поэтому такой консенсус, который сегодня прозвучал во всех выступлениях, вселяет оптимизм, что мы совместными усилиями будем продвигать ценности гуманизма, сотрудничества, мира, взаимопонимания.

Конечно же, Азербайджан играет важную роль в этом направлении. Я в своем выступлении сказал, что мы проводим много мероприятий гуманитарного характера, связанных с развитием межкультурного диалога, но сегодняшнее – оно , конечное же, особое. И радость этому мероприятию придает именно участие выдающихся представителей, руководителей мировых религий. Еще раз благодарю за то, что Вы нашли время и принимаете участие в этом мероприятии. Также мы сегодня с Мехрибан вспоминали все наши встречи и в Баку, и в Москве. И хотел бы еще раз от всего азербайджанского народа выразить Вам глубокое уважение. Мы знаем, что Вы очень по-доброму относитесь к нам, к нашей стране, неоднократно посещали нас. Еще раз благодарю Вас и надеемся, что в ближайшее время опять увидимся.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал:

- Сердечно благодарю Вас, господин президент, уважаемый Ильхам Гейдарович. Для меня всегда посещение Баку связано только с положительными эмоциями. Когда мы задаем себе вопрос, а почему нам какое-то место нравится или не нравится. Наверное ответ такой, все зависит от того, что и как мы переживаем, посещая то или другое место. Баку многим удивляет. Я бывал здесь в Баку еще в советские времена и помню этот город. То, что сейчас видишь, это день и ночь. Это, конечно, свидетельствует об огромном развитии, которое имело место и имеет место в Вашей стране под Вашим руководством. Конечно, Азербайджан – это не бедная страна, но мы знаем примеры, когда наличие денег не помогает развитию. А вот здесь действительно видишь, что вкладываются средства в то, чтобы жизнь становилась лучше, чтобы люди жили лучше, но и уже один внешний вид, еще раз хотел бы подчеркнуть, Баку свидетельствует, конечно, об очень большом прогрессе.

Хотел бы поблагодарить Вас также и за то, что Вы предоставили возможность встретиться с представителями мировых религий. Мне кажется, самое главное, что нам следует вынести из такого рода встреч, это то, что не может существовать никакого мирового консенсуса ни на политическом уровне, ни на философском уровне. Есть только один базис для мирового консенсуса – это мораль. Потому что мораль универсальная. Если исходить из того, что мораль универсальная и понятие добра и зла одинаково для всего человечества, во-первых, это, конечно, свидетельствует о том, что Бог есть. Потому что с точки зрения материалистической невозможно было бы иметь единую мораль при таком колоссальном многообразии человеческих культур. Но поскольку единая общая мораль, то она и представляет нам возможность общаться и созидать некую действительно общность и достигать цели, которая перед нами стоит. Государственные деятели, которые понимают важность этого морального, религиозного фактора, конечно, заслуживают глубокого уважения.

Я еще раз хотел бы сердечно поздравить Вас с теми достижениями, которые просто очевидны, достижениями Вашего народа, страны под Вашим руководством, пожелать Вам помощи Божьей в Ваших дальнейших трудах, благословения Вашей замечательной семье, с которой я не просто познакомился, а очень внутренне, духовно сблизился.

Пусть действительно все споспешествует Вашим делам, направленным на процветание Вашего народа, страны. Дай Бог, чтобы развивались отношения между Азербайджаном и Российской Федерацией. Действительно, эти страны очень тесно взаимодействуют. Вы знаете, какая большая азербайджанская диаспора в Москве. Это значительная часть нашей московской жизни. Дай Бог, чтобы все эти факторы работали к общему благу. Сердечно, сердечно Вас благодарю за гостеприимство.

Ильхам Алиев: Спасибо большое.