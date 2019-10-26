Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Его величеством Мсвати III

26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Его величеством Мсвати III.

Как передает Report, на встрече Король Эсватини Его величество Мсвати III подчеркнул, что XVIII Саммит Движения неприсоединения был организован на высоком уровне, и выразил признательность за оказанное гостеприимство.

На встрече было подчеркнуто значение взаимной поддержки наших стран в рамках международных организаций. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в различных сферах, в том числе туристической, энергетической, научной, образовательной, гуманитарной и др.