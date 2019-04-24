Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики прибыл с рабочим визитом в эту страну для участия во Втором международном форуме "Один пояс, один путь".
Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Пекинском международном аэропорту в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встречали заместитель министра иностранных дел Китая Цзан Ханьхуэй и другие официальные лица.
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