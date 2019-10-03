Президент Азербайджана: Для нас Россия - важнейший партнёр, друг, добрый сосед

"Спасибо большое, Владимир Владимирович, за приглашение.

Для меня большая честь принять участие в работе Валдайского дискуссионного клуба, который сегодня является важнейшей международной площадкой для обсуждения глобальных актуальных вопросов современного мироустройства. И конечно, благодарю за эту встречу".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 3 октября в Сочи.

"Как Вы отметили, мы уже какое-то время не встречались, точнее – четыре месяца. Это достаточно большой срок, учитывая интенсивность наших контактов. В прошлом году между нами было проведено четыре встречи, и эти встречи играют очень позитивную роль, придают хороший импульс, заряд развитию наших отношений, которые мы характеризуем как отношения стратегических партнёров.

Также хотел бы отметить позитивную динамику в торгово-экономической сфере. Товарооборот растёт – и в прошлом году, и в этом году. По нашим данным, до августа уже где-то более 20 процентов. И реализация "дорожных карт", которые мы с Вами утвердили, приведёт, конечно, к более тесному взаимодействию, интеграции и сотрудничеству во всех сферах.

Для нас Россия – важнейший партнёр, друг, добрый сосед. Мы очень дорожим этими отношениями. Уверен, сегодняшняя дискуссия будет хорошим вкладом в дальнейшее развитие наших связей.

Спасибо ещё раз за приглашение", - отметил глава государства.