Президент Азербайджана: 9 Мая день нашей общей Великой Победы!

В майском номере авторитетного российского журнала «Национальная оборона» опубликовано эксклюзивное интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Отметим, что этот журнал обладает широкой аудиторией в России и на международном уровне, включающей представителей официальных государственных структур, дипломатов, политических и военных экспертов, исследователей и других специалистов.

Report представляет это интервью, автором которого является Игорь Коротченко.

- Ильхам Гейдарович, впереди – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Каков вклад Азербайджана в общую Победу, как планируется чествовать участников Великой Отечественной войны, проживающих в Азербайджане?

- Приближается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы бережно относимся к этой дате в истории, глубоко чтим память тех, кто внес вклад в Победу на поле боя и в тылу, отдаем дань уважения подвигам офицеров и солдат, которые ценою жизни спасли мир от фашизма.

Азербайджан внес большой вклад в нашу общую Победу. В войне участвовало более 600 тысяч представителей Азербайджана, 300 тысяч из них погибли, более 120 героев Советского Союза – выходцы из Азербайджана, свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в День Победы

Азербайджан поставлял 70 процентов нефти, 80 процентов топлива и 90 процентов смазочных масел для Красной армии, без этого победа в войне была бы невозможна. И неслучайно, что фашистская Германия стремилась захватить Баку. Я, кстати, говорил об этом в октябре 2019 года на саммите СНГ в Ашгабаде: есть известные кадры, где Гитлеру преподносят торт, на котором на немецком написано «Каспийское море» (там черный шоколад разлит в границах Каспийского моря), и он берет свастику и кладет ее прямо там, где написано «Баку». Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений Азербайджана.

На наших предприятиях днем и ночью производилась военная техника, в том числе знаменитые «Катюши».Также весомый вклад в нашу общую Победу внесли и представители азербайджанской науки. Мало кто об этом знает, а ведь великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как «коктейль Молотова».Сформированная в Азербайджане 416-я Таганрогская Краснознаменная дивизия прошла славный боевой путь от Кавказа до Берлина. У нас в стране гордятся подвигами и отвагой воинов этой дивизии, которые, доблестно сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, высоко держали знамя Азербайджана, продемонстрировали лучшие качества нашего народа – патриотизм, смелость, непоколебимость в защите родной земли. В марте этого года Азербайджан посетила делегация Ростовской области РФ во главе с губернатором Василием Голубевым.

Во время встречи мне был преподнесен видеоальбом, посвященный визиту в 1980 году общенационального лидера Гейдара Алиева, возглавлявшего в то время Азербайджан, в Ростовскую область. В ходе визита он принял участие в открытии мемориала «Самбекские высоты», являющегося символом освобождения Ростовской области и посвященного героизму солдат 130-й и 416-й азербайджанских стрелковых дивизий, проявивших исключительную отвагу. Теперь рядом с мемориалом создается народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». Как было сказано на встрече, в этом году планируется открытие данного комплекса. Мы очень высоко ценим то, что российская сторона свято чтит память и подвиг солдат и офицеров 416-й Таганрогской дивизии.

Сегодня ветераны Великой Отечественной войны пользуются большой государственной поддержкой в Азербайджане. Мы всегда помним их героический подвиг. Каждый год 9 мая я встречаюсь с ними на торжественном мероприятии, посвященном этой великой дате, вместе мы возлагаем цветы, венки, чтим память погибших. Хотя, к сожалению, в первые годы независимости было не так. Когда к власти путем военного переворота пришла группа, называющая себя Народным фронтом, они отменили праздник 9 Мая, и ветераны войны подвергались преследованию, моральному террору, происходило практически то же самое, что и в некоторых странах сейчас. И только после того, как Гейдар Алиев возвратился к власти, историческая справедливость была восстановлена. Ветераны опять стали пользоваться поддержкой государства, 9 мая был объявлен общенациональным праздником, и мы с тех пор - с 1994 года - отмечаем этот праздник, и это - нерабочий день.

- В настоящее время, как никогда, актуальна борьба с героизацией нацистских преступников, в том числе на постсоветском пространстве.

- Сегодня мы видим опасные тенденции по переписыванию истории, по героизации фашистов, по искажению исторической правды. И мы должны очень серьезно к этому относиться. Категорически недопустимы ни переписывание истории, ни героизация фашизма.

Хотел бы отметить, что и у России, и у Азербайджана полностью идентичная позиция по этому вопросу. Мы решительно боремся с попытками извращения правды о Великой Отечественной войне, попытками переписывания истории и героизации фашизма и фашистов. Наши позиции основаны как на исторической правде, на справедливости, так и на том, чтобы будущие поколения никогда не усомнились в том, кто был агрессором, кто был жертвой агрессии, кто победил и какой ценой была достигнута эта Победа.

На неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года Президент России Владимир Владимирович Путин представил ряд документов времен Второй мировой войны, многие из которых ранее были неизвестны. Считаю, что это имело большое значение, так как пролило свет на целый ряд моментов, связанных с историей войны. Неизвестность, невладение реальными фактами часто приводят к искажению исторической правды. В вопросе истории Второй мировой войны это чревато такими опасными тенденциями, как переписывание истории и героизация фашизма. Поэтому раскрытие этих документов, конечно же, служит исторической правде.

К сожалению, героизация фашизма происходит и на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. Большая группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении. В мае 2019 года Министерство иностранных дел России представило доклад «О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», в котором говорится дословно: «Бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом». Это - позиция МИДа России.

В статье под названием «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», опубликованной в 6-м томе издания «Тайная война, разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны» 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годы», изданной Главной редакционной комиссией Министерства обороны Российской Федерации под председательством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, говорится: «В рамках агентурного дела на абвергруппу-114 «Дромедар» контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии, эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники СМЕРШ задержали, остальных объявили в розыск».

Нжде также участвовал в Холокосте еврейского населения Европы. В 1942 году он организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению». Комментарии тут излишни. Нжде был арестован, закончил свои дни во Владимировской тюрьме. Так вот этому предателю и палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ.

- Каковы, по-вашему мнению, пути и принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта?

- Продолжающаяся более 25 лет агрессия Армении против Азербайджана привела к оккупации около 20 процентов территории нашей страны. В результате более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

И историческая справедливость, и международное право говорят о том, что Нагорный Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана. Должен отметить, что само название «Карабах» является азербайджанским. С исторической точки зрения, карабахский хан Ибрагим хан в 1805 году подписал соглашение с генералом Российской империи Цициановым, согласно которому Карабахское ханство Азербайджана как независимая страна перешло в подчинение Российской империи. В данном соглашении, называемом Кюрекчайским, - текст соглашения можно найти в интернете, - ничего не говорится об армянском населении Карабаха. На основании других договоров – Гюлистанского и Туркменчайского, подписанных в 1813 и 1828 годах, в состав Российской империи перешли остальные территории Азербайджана. В этот период начали переселять армян из Ирана и Восточной Анатолии в Карабахский регион Азербайджана. Таким образом, сотни тысяч армянских переселенцев оказались на исторической азербайджанской земле.

Ильхам Алиев знакомится с современными образцами вооружений азербайджанской армии и перспективной экипировкой военнослужащих

Позднее, в 1918 году, когда была создана Азербайджанская Демократическая Республика, одним из первых ее указов был указ о передаче Еревана из состава Азербайджана в состав Армении и объявлении его столицей Армении. Это тоже исторический факт. В 1921 году Кавказское бюро большевистской партии приняло решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. О сохранении, а не передаче, как пишут некоторые армянские историки. Это – тоже исторический факт. Еще один исторический факт заключается в том, что в 1923 году Азербайджанская Советская Социалистическая Республика приняла указ о создании Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана.

И когда Азербайджан вступал в ООН, он вступал в рамках своей полной территориальной целостности. Решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятого всем миром Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта.

Если мы добавим сюда 4 резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий, резолюции международных организаций, таких как ОБСЕ, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент и другие, и то, что ни одна страна не признала незаконное образование, так называемую Нагорно-Карабахскую республику, то видим, что решение конфликта должно быть в плоскости признания территориальной целостности Азербайджана и уважения его суверенитета. Армянские войска должны быть немедленно и безоговорочно выведены с оккупированных территорий, а беженцы и вынужденные переселенцы, изгнанные из этих земель, должны быть возвращены на свои исторические места проживания.

Оккупирован не только Нагорный Карабах. Оккупированы также прилегающие к нему 7 районов. В этих 7 районах армяне никогда не жили.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев в ходе посещения командного пункта на территориях, освобожденных от армянской оккупации в 2016 г., ознакомился с оперативной обстановкой.

В связи с конфликтом должен также отметить, что недавно был нанесен очередной большой удар по армянской пропаганде и позиции Армении по этому вопросу в целом. На самом деле этот удар они нанесли сами себе. Конечно, наша целенаправленная деятельность, связи с международными организациями усилили этот удар. Речь идет о пресловутых «выборах» пресловутого «президента», проведенных в пресловутой «Нагорно-Карабахской республике». Эти «выборы» еще раз показали, что никто не признает этот незаконный режим военной хунты. После «выборов» ведущие международные организации не признали их, прозвучали открытые заявления об этом. С заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Россия, США, Франция. С заявлением выступили Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Европейский Союз, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и Европейский парламент. Все эти организации не признали данных «выборов» и еще раз показали, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Это еще раз продемонстрировало, - я говорил об этом, еще раз хочу сказать, - что Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак!

Мы призываем международную общественность и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ оказать серьезное давление на страну-агрессора, чтобы сдвинуть миротворческий процесс с мертвой точки.

- Как можно оценить современное состояние Вооруженных Сил Азербайджана?

- В последние годы Азербайджан добился больших успехов в строительстве армии. Вооруженные силы страны сегодня характеризуют крепкая дисциплина, патриотизм, высокий морально-боевой дух и боеспособность. Они оснащены самым современным оружием и военной техникой. Все это, безусловно, привело в последние годы к укреплению военной мощи страны.

Объем поставок российских вооружений Азербайджану составляет 5 миллиардов долларов

По данным отчета Global Firepower 2019, в рейтинге самых сильных армий мира Азербайджан находится на 52-м месте. Особо хочу отметить, что в 2006 году у нас было создано Министерство оборонной промышленности. В последние годы начали функционировать более 20 военных заводов. На этих заводах производится различная продукция военного назначения более 2000 наименований, которой оснащается наша армия. Одновременно мы уже экспортируем военную продукцию.

В последние годы приобретены самая современная техника и оружие. Среди них - сотни единиц бронетехники, многочисленные сторожевые, военные корабли, системы противовоздушной обороны, десятки боевых самолетов, более сотни боевых, военно-транспортных и транспортных вертолетов, самые современные разведывательные и боевые беспилотные летательные аппараты, средства ПВО, противоракетной обороны, самые современные средства связи, реактивные системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы.

Особое значение мы придаем социальной сфере военнослужащих, улучшаются условия службы военных. За последние годы были созданы десятки военных городков. Условия службы военных очень хорошие. За последние несколько лет более 80 процентов воинских частей, военных городков были отстроены заново или капитально отремонтированы. В предстоящие 2-3 года все военные городки будут полностью отремонтированы. Решаются жилищно-бытовые вопросы военнослужащих. На основе принятого решения военным, 20 лет безупречно прослужившим в армии, государство бесплатно предоставляет квартиры. Сегодня в наших воинских частях работает более 20 тысяч гражданских лиц. Раньше на этих работах были заняты солдаты. Мы освободили их от бытовых работ. В то же время для гражданских лиц было открыто более 20 тысяч рабочих мест.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев знакомится с условиями службы и быта в воинской части в Бейляганском районе

Безусловно, все вышеуказанные меры, принятые в последние годы, привели к еще большему укреплению материально-технической базы Вооруженных сил, усилению социальной защиты военнослужащих, и мы будем продолжать шаги в этом направлении.

- Как бы Вы могли охарактеризовать состояние и перспективы развития отношений между Россией и Азербайджаном в сфере политики, экономики, военно-технического сотрудничества и по другим направлениям?

- Сегодня азербайджано-российские двусторонние дружеские отношения, основанные на стратегическом партнерстве, успешно развиваются по всем направлениям. Между нашими странами существует очень активный политический диалог. Мои многочисленные личные встречи с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным придают очень серьезный импульс развитию двустороннего взаимодействия и также позитивно влияют и на ситуацию в нашем регионе.

Мы активно реализуем программу в рамках пяти дорожных карт, которые охватывают практически все сферы нашей деятельности - торговлю, транспорт, энергетику, гуманитарную сферу, туризм. В конце прошлого года к этим двум дорожным картам были добавлены еще две – по инновациям и по молодежной политике.

Динамично развивающиеся связи между Россией и Азербайджаном во многом определяются дружеским и доверительным характером взаимоотношений Владимира Путина и Ильхама Алиева

В прошлом году я по приглашению президента России Владимира Путина принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». Я был одним из четырех глав государств, получивших приглашение на это мероприятие, которое каждый год приковывает к себе внимание политиков, политологов, экспертов и аналитиков во всем мире. Валдайский клуб зарекомендовал себя как одна из важнейших дискуссионных платформ для обсуждения ключевых проблем мировой повестки дня.

Наши отношения с Россией проверены временем. Обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнеров. На самом деле это так. Мы и соседи, и добрые друзья. За последнее время наши отношения стали намного более эффективными и качественными.

Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций, традиционно поддерживая друг друга в самых важных и насущных вопросах. У нас тесное взаимодействие на площадке ООН, ОБСЕ и, естественно, СНГ.

У нас очень тесные торгово-экономические отношения. В Азербайджане действует около 700 компаний с российским капиталом. Осуществляются взаимные инвестиции, исчисляемые миллиардами долларов.

Товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос почти на 20 % процентов и составил более 3-х млрд. долларов.

И здесь очень важно отметить, что, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, в первом квартале этого года товарооборот между нашими странами вырос на 2%, увеличился и объем экспортно-импортных операций. И что еще очень важно, продолжает функционировать транспортный коридор Север-Юг, в том числе осуществляются грузовые и транзитные перевозки в рамках этого коридора. Также заработал коридор Север-Запад из России через Азербайджан в европейском направлении.

Открытие в конце прошлого года моста над рекой Самур на границе Азербайджана и России стало событием, имеющим важное значение не только для двух стран, но и для региона в целом. Потому что он создает новые возможности для интенсификации международных грузоперевозок, расширения бизнес-связей, а также для развития транспортных коридоров Север-Юг и Север-Запад. В прошлом году объем грузоперевозок по коридору Север-Юг вырос на 60 процентов. Азербайджан завершил на своей территории всю работу, связанную с реализацией этого важного транспортного проекта, который открывает хорошие перспективы для сотрудничества в регионе и значительно сократит расстояние и сроки доставки грузов из Азии в Европу и в обратном направлении. Считаю, что востребованность коридора Север–Юг, как важной транспортной артерии в регионе, будет расти.

Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Как было озвучено во время одной из совместных пресс-конференций Президентов России и Азербайджана, объем закупаемой Азербайджаном из России продукции военного назначения составляет 5 миллиардов долларов.

Успешно развиваются наши отношения и в гуманитарной сфере. В Азербайджане действуют уже много лет филиал МГУ, а также филиал Первого Московского государственного медицинского университета. Во всех государственных вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке. Всего 25 тысяч студентов в нашей стране обучаются на русском языке, 130 тысяч школьников также обучаются на русском языке в 338 школах с русским обучением.Один показатель наших отношений ярче всего говорит о духе и характере отношений не только между странами, но и между народами. В 2019 году Азербайджан посетило рекордное количество российских туристов - около 1 миллиона человек. Хорошая динамика наблюдалась и в начале этого года.

Однако пандемия коронавируса остановила поток туристов. Надеемся, что после завершения пандемии и открытия границ поездки российских туристов в нашу страну возобновятся. Потому что россияне чувствуют себя здесь комфортно, в привычной обстановке, не испытывают трудностей, связанных с языковым барьером. И не секрет, что туристы едут не только посмотреть достопримечательности и попробовать национальную кухню, они едут туда, где им безопасно, комфортно, где они чувствуют себя как дома.

23 ноября прошлого года на Выставке достижений народного хозяйства в Москве состоялось открытие после капитальной реставрации павильона «Азербайджан». Открытие павильона «Азербайджан» на ВДНХ после реставрации стало еще одним проявлением дружеского характера отношений между нашими странами.

- Каков вклад Азербайджана в поддержание мировой стратегической и энергетической стабильности?

- Я неоднократно говорил, что энергетическая безопасность каждой страны является неотъемлемой частью ее национальной безопасности. Поэтому главной задачей было обеспечение энергетической независимости, и мы ее добились.

За последние годы Азербайджан превратился из импортера в экспортера электроэнергии и природного газа. Начиная с 2003 года в Азербайджане построено более 30-ти электростанций. Мы уже несколько лет экспортируем излишки производимой электроэнергии. Кстати сказать, мы уделяем большое внимание экологическому состоянию страны, и поэтому электростанции, строящиеся в последние годы в Азербайджане, отвечают всем экологическим требованиям и функционируют на основе природного газа и водных ресурсов республики.

Мы также большое внимание в Азербайджане уделяем развитию возобновляемой энергии. В январе нынешнего года была достигнута предварительная договоренность, и две крупные иностранные компании, обладающие большим опытом в области возобновляемой энергии, подписали с Азербайджаном первичные соглашения. Согласно этим соглашениям, в нашей стране исключительно за счет иностранных инвесторов будут построены две электростанции мощностью 440 мегаватт – одна ветряная, другая солнечная.

У нас полностью модернизирована электротехническая инфраструктура. Согласно рейтингу Давосского всемирного экономического форума, по коэффициенту доступности электроэнергии Азербайджан занимает второе место в мире.

Что касается осуществления крупных транснациональных нефтегазовых проектов, то уже построено 7 нефте- и газопроводов, экспортирующих наши энергетические ресурсы по нескольким направлениям.

Близится к успешному завершению строительство Южного газового коридора, состоящего из 4-х проектов:

Газоконденсатное месторождение «Шахдениз-2» с запасом более 1 трлн. кубометров

Южно-Кавказский газопровод

Трансанатолийский газопровод (TANAP)

Реализация вышеуказанных трех проектов уже завершена.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии начала строительства «Южного газового коридора» - одного из звеньев новой цепи газопроводов, позволяющей поставлять каспийский газ в Европу

Строительство Трансадриатического газопровода (TAP) осуществлено на более чем 94 %. Также относительно недавно было открыто новое газоконденсатное месторождение «Апшерон» с запасом как минимум 300 млрд. кубометров газа, начало добычи с которого ожидается в следующем году. В марте этого года открыто крупное нефтяное месторождение «Карабах». В стадии разведки и разработки находятся еще несколько перспективных нефтегазовых структур. Таким образом, все это будет обеспечивать стабильный профиль добычи нефти и увеличивающийся объем добычи природного газа.

Мы с самого начала активно участвовали в формате ОПЕК+. Хочу отметить, что идею формата ОПЕК+ впервые подал я на панельном обсуждении Давосского всемирного экономического форума несколько лет назад. Азербайджан также недавно активно участвовал в 9-й и 10-й встречах ОПЕК+. Как и другие участники этих встреч, Азербайджан взял обязательство по сокращению добычи нефти, показав себя как надежный и стабильный партнер.

С удовлетворением хочу отметить, что Азербайджан имеет, как и во всех других сферах наших двусторонних отношений с Россией, опыт многолетнего успешного сотрудничества и в сфере энергетики, и я уверен, что эти связи в будущем также будут активно развиваться.

В завершение хотел бы поздравить дружественный народ России с приближающимся праздником 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Я приглашен Президентом Российской Федерации В. В. Путиным на празднование Дня Победы 9 мая в Москву и намеревался участвовать на этом праздничном мероприятии. Но, к сожалению, в связи с пандемией коронавируса это мероприятие было перенесено на другое время. 9 Мая - наш общий праздник. День нашей общей Великой Победы! Отношение Азербайджана и России к этой победе еще больше сближает наши страны и народы.