Президент: Азербайджан проводит независимую внешнюю политику и открыто это декларирует

"Уже всем известно, в том числе на европейском пространстве, что Азербайджан проводит независимую внешнюю политику и открыто это декларирует. Наши слова никогда не расходились с делами".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому телеканалу "Россия-24".

"У нас хорошие, добрые отношения с европейскими странами. С 9 странами Евросоюза у нас подписаны или приняты документы о стратегическом партнерстве. Это одна треть стран Евросоюза, но после Брексит будет больше, чем одна треть. У нас в прошлом году парафировано Соглашение с Евросоюзом о приоритетах партнерства, где выражена поддержка территориальной целостности, суверенитету, нерушимости границ Азербайджана.

У нас с Европейским Союзом сейчас идет процесс переговоров. И это все абсолютно не мешает выстраиванию отношений с другими странами. И в Европе тоже понимают, что Азербайджан в плане отношений с соседями ведет полностью независимый курс. Азербайджан та страна, которая может противостоять возможному влиянию и прессингу, и демонстрировала это не раз. А причиной тому является то, что мы в экономическом плане независимы. Мы живем по своим средствам. Мы не нуждаемся в кредитах, мы стали по оценке Международной ассоциации развития (МАР) страной-донором. Внешний государственный долг в Азербайджане в районе 17 процентов ВВП. По этому показателю мы на 9-м месте в мире. Поэтому экономическая независимость нам дает силы для того, чтобы отстаивать свою позицию и на политическом поле. И с успехом мы это делаем. И также возможностью нашей по противостоянию возможным прессингам и давлениям является то, что наша политика пользуется поддержкой народа, мы уверены в своей правоте. И таким образом, все попытки, которые раньше предпринимались по направлению Азербайджана в какое-то русло, терпели фиаско", - сказал Президент.