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Президент: Азербайджану требуются гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма

Президент: Азербайджану требуются гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма Азербайджану нужны твердые гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма, потому что мы знаем, что происходит в Армении. Мы также осведомлены о наличии у Армении многочисленных плохих «советников» в некоторых европейских столицах.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 13:09
Президент: Азербайджану требуются гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма

Азербайджану нужны твердые гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма, потому что мы знаем, что происходит в Армении. Мы также осведомлены о наличии у Армении многочисленных плохих "советников" в некоторых европейских столицах.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

"Мы бы хотели, чтобы между двумя странами вообще не было войны, а для этого должны быть гарантии", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ermənistanda revanşizm cəhdlərinin olmayacağı ilə bağlı Azərbaycana qəti şəkildə qarantiya lazımdır"

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