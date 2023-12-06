Президент: Азербайджану требуются гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма

Азербайджану нужны твердые гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма, потому что мы знаем, что происходит в Армении. Мы также осведомлены о наличии у Армении многочисленных плохих «советников» в некоторых европейских столицах.

Азербайджану нужны твердые гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма, потому что мы знаем, что происходит в Армении. Мы также осведомлены о наличии у Армении многочисленных плохих "советников" в некоторых европейских столицах.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

"Мы бы хотели, чтобы между двумя странами вообще не было войны, а для этого должны быть гарантии", - добавил глава государства.