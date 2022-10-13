Президент: Азербайджану потребуется около 30 лет и 25 млрд долларов для разминирования территорий

"По оценкам международных экспертов, Азербайджану потребуется около 30 лет и 25 млрд долларов США, чтобы решить вопрос разминирования территорий".

По оценкам международных экспертов, Азербайджану потребуется около 30 лет и 25 млрд долларов США, чтобы решить вопрос разминирования территорий.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

"Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран мира. По предварительным подсчетам, Армения в период оккупации заложила на территории Азербайджана более одного миллиона мин. В течение двух лет после окончания Второй Карабахской войны в результате разрыва мин погибли или были тяжело ранены более 250 граждан Азербайджана. По подсчетам международных специалистов, Азербайджану для решения вопросов, связанных с разминированием, потребуются почти 30 лет и 25 миллиардов долларов США.

Сегодня Азербайджан за счет собственных ресурсов параллельно с разминированием проводит широкомасштабные строительные работы на освобожденных от оккупации территориях. Мы также приступили к процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. Эта программа, получившая название "Великое возвращение", уже началась", - заявил президент Ильхам Алиев.