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Президент: Азербайджану потребуется около 30 лет и 25 млрд долларов для разминирования территорий

Президент: Азербайджану потребуется около 30 лет и 25 млрд долларов для разминирования территорий "По оценкам международных экспертов, Азербайджану потребуется около 30 лет и 25 млрд долларов США, чтобы решить вопрос разминирования территорий".
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 09:36
Президент: Азербайджану потребуется около 30 лет и 25 млрд долларов для разминирования территорий

По оценкам международных экспертов, Азербайджану потребуется около 30 лет и 25 млрд долларов США, чтобы решить вопрос разминирования территорий.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

"Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран мира. По предварительным подсчетам, Армения в период оккупации заложила на территории Азербайджана более одного миллиона мин. В течение двух лет после окончания Второй Карабахской войны в результате разрыва мин погибли или были тяжело ранены более 250 граждан Азербайджана. По подсчетам международных специалистов, Азербайджану для решения вопросов, связанных с разминированием, потребуются почти 30 лет и 25 миллиардов долларов США.

Сегодня Азербайджан за счет собственных ресурсов параллельно с разминированием проводит широкомасштабные строительные работы на освобожденных от оккупации территориях. Мы также приступили к процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. Эта программа, получившая название "Великое возвращение", уже началась", - заявил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: ‘International experts estimate that Azerbaijan needs nearly 30 years and $25 billion to solve the issues related to demining’
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Beynəlxalq mütəxəssislərə görə, Azərbaycana ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün, təxminən, 30 il və 25 milyard dollar lazımdır"

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