Президент: Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен

Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от длительного состояния взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен.

Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от длительного состояния взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

"Мы сейчас работаем над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Будем надеяться, что сможем завершить эту работу как можно скорее, - отметил глава государства. - И я думаю, это может стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьезные исторические разногласия, могут собраться вместе и перевернуть страницу вражды".