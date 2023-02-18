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Президент: Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен

Президент: Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от длительного состояния взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 20:43
Президент: Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен

Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от длительного состояния взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

"Мы сейчас работаем над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Будем надеяться, что сможем завершить эту работу как можно скорее, - отметил глава государства. - И я думаю, это может стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьезные исторические разногласия, могут собраться вместе и перевернуть страницу вражды".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan və Ermənistanın düşmənçiliyə son qoyulmasına keçidi nümayiş etdirməsi zəruridir"

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