​Президент Азербайджана поздравил Ислама Каримова

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Исламу Каримову. Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Узбекистан.

Ваша победа на выборах убедительно свидетельствует о поддержке братским народом Узбекистана проводимой Вами на протяжении длительного времени глубоко продуманной, последовательной политики. Сегодня Узбекистан уверенно идет по пути укрепления независимости и демократии, динамичного социально-экономического развития. Узбекистан занимает достойное место в мировом сообществе, растет его авторитет на международной арене.

В Азербайджане высоко ценят Ваш вклад в развитие и приумножение многовековых добрых традиций дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки между нашими народами. Убежден, что многоплановое взаимодействие и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном и впредь будет всесторонне и неуклонно развиваться во имя процветания наших братских народов и стран.

Дорогой Ислам Абдуганиевич, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности во благо братского Узбекистана".