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    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам

    Успешное продолжение и сегодня традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом вызывает удовлетворение

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шангу. 

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем независимости.

    Успешное продолжение и сегодня традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом вызывает удовлетворение. Верю, что взаимные усилия, регулярные политические контакты и впредь будут вносить важный вклад в постоянное расширение наших связей и развитие двусторонних отношений.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному вьетнамскому народу - постоянного мира и прогресса".

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