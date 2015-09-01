Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шангу.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем независимости.

Успешное продолжение и сегодня традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом вызывает удовлетворение. Верю, что взаимные усилия, регулярные политические контакты и впредь будут вносить важный вклад в постоянное расширение наших связей и развитие двусторонних отношений.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному вьетнамскому народу - постоянного мира и прогресса".