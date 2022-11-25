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Президент: Азербайджанский народ высоко ценит политическую и моральную поддержку Пакистана

Президент: Азербайджанский народ высоко ценит политическую и моральную поддержку Пакистана Азербайджанский народ высоко ценит политическую и моральную поддержку Пакистана.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 11:47
Президент: Азербайджанский народ высоко ценит политическую и моральную поддержку Пакистана

Азербайджанский народ высоко ценит политическую и моральную поддержку Пакистана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"За последние два месяца я дважды встречался с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, и мы широко обсуждали повестку наших двусторонних отношений, повестку дружбы и братства. Мы признательны Пакистану за постоянную поддержку в вопросе армяно-азербайджанских отношений. И в период оккупации, и во время войны, и после освобождения территорий Пакистан всегда был рядом с нами, и эта политическая и моральная поддержка высоко ценится азербайджанским народом", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что также обсуждал с премьер-министром Пакистана интенсификацию торгово-экономических отношений. "Как мы обсуждали с премьером-министром, мы должны подумать, какими товарами можем обеспечить друг друга. Зачем нам покупать рис у других, если мы можем приобрести качественный рис у братской страны?", - отметил глава государства.

Касаясь контактов с другими лидерами азиатского региона, президент Ильхам Алиев назвал их очень динамичными, особенно сейчас, после пандемии, когда международные поездки снова стали частью нашей жизни. "Я неоднократно совершал визиты в страны Центральной Азии. С апреля этого года я трижды посещал Узбекистан, это были официальные визиты и визиты в рамках международных мероприятий. Я посетил Кыргызстан с официальным визитом. В августе этого года Президент Казахстана находился с официальным визитом в Азербайджане. До этого я совершил визит в Туркменистан и планирую в следующем году посетить Таджикистан. Меня пригласил Президент Таджикистана", - добавил президент.

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