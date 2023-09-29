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Президент: Азербайджанский народ глубоко связан со своими корнями

Президент: Азербайджанский народ глубоко связан со своими корнями Зангилан стал первым из освобожденных районов, который принял первых бывших беженцев. Весной прошлого года прошло торжественное открытие "умного" села Агалы, и вот уже люди, их семьи живут свободно и счастливо. Во время моих частых посещений Агалы до, во
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 13:09
Президент: Азербайджанский народ глубоко связан со своими корнями

Зангилан стал первым из освобожденных районов, который принял первых бывших беженцев. Весной прошлого года прошло торжественное открытие "умного" села Агалы, и вот уже люди, их семьи живут свободно и счастливо. Во время моих частых посещений Агалы до, во время и после возвращения я убедился, насколько возвращающиеся люди глубоко связаны со своими корнями. Вернулось молодое поколение, представители которого никогда не видели своей родины из-за тридцатилетней оккупации. Вернулись их дети. Это говорит о том, что азербайджанский народ глубоко связан со своими корнями, и все бывшие беженцы ждали того времени, когда наша земля будет свободна и у них появится возможность вернуться.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Подчеркнув, что Армения лишила их этой возможности на целых 30 лет, глава государства сказал: "Но три года назад мы положили конец оккупации".

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