Президент: Азербайджанский народ добровольно поддерживает своих родных братьев

Азербайджанский народ добровольно приносит то, что у него есть, чтобы поддержать братьев, своих родных братьев: кто-то приносит одеяла, кто-то – матрасы, кто-то – куртки. Никто не скупится, каждый делает все по мере возможности.

Азербайджанский народ добровольно приносит то, что у него есть, чтобы поддержать братьев, своих родных братьев: кто-то приносит одеяла, кто-то – матрасы, кто-то – куртки. Никто не скупится, каждый делает все по мере возможности.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турецкой Республики в нашей стране Джахитом Багджи.

"Мы еще раз показываем всему миру, что по-настоящему братские отношения существуют не только на уровне государств, глав государств, но и на уровне людей, и это естественно", - отметил глава государства.

Подчеркивая, что наши общественные организации также оказывают свою поддержку, Президент Азербайджана сказал: "Фонд Гейдара Алиева уже дал старт большой инициативе. Все ресурсы Фонда, все люди, работающие при Фонде, уже подключились к этой кампании помощи".