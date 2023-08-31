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Президент: Азербайджано-кыргызские дружественные связи поднялись на уровень стратегического партнерства

Президент: Азербайджано-кыргызские дружественные связи поднялись на уровень стратегического партнерства За прошедшие тридцать лет с момента установления дипломатических отношений азербайджано-кыргызские дружественные связи, исходящие из воли наших братских народов, укрепились, наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес, постоянно развиваясь, подня
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 12:05
Президент: Азербайджано-кыргызские дружественные связи поднялись на уровень стратегического партнерства

За прошедшие тридцать лет с момента установления дипломатических отношений азербайджано-кыргызские дружественные связи, исходящие из воли наших братских народов, укрепились, наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес, постоянно развиваясь, поднялось на уровень стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

В послании президента Ильхама Алиева, искренне поздравившего от своего имени и от имени народа Азербайджана президента и народ Кыргызстана и передавшего наилучшие пожелания, говорится: "Во время моего государственного визита в Кыргызстан в прошлом году рад был видеть, что проводимые под Вашим руководством широкомасштабные реформы и созидательная работа служат всестороннему развитию и процветанию Вашей страны. Уверен, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия во имя расширения наших основанных на общих корнях, братстве и взаимном доверии межгосударственных отношений, дальнейшего укрепления развивающегося по восходящей стратегического партнерства".

Президент Азербайджана пожелал кыргызскому коллеге крепкого здоровья, успехов в делах, братской Кыргызской Республике - постоянного благополучия и процветания.

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Версия на английском языке President: Friendly ties between Azerbaijan and Kyrgyzstan have reached the level of strategic partnership
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Qırğızıstanla dostluq əlaqələrimiz strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib"

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