Президент: Азербайджано-кувейтские отношения находятся на высоком уровне

Президент: Азербайджано-кувейтские отношения находятся на высоком уровне

Подчеркнув высокий уровень азербайджано-кувейтских отношений, президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил о своем визите в Кувейт и отметил, что помимо политических отношений имеются хорошие возможности для развития сотрудничества в экономике, эне

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Между Азербайджаном и Кувейтом помимо политических отношений имеются хорошие возможности для развития сотрудничества в экономике, энергетике и других областях.



Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 19 сентября, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Кувейт в Азербайджане Абдуллаха Мохаммеда Абдуллаха Альмауидина. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке President: Azerbaijan-Kuwait relations at high level