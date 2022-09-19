Президент: Азербайджано-кувейтские отношения находятся на высоком уровне

Между Азербайджаном и Кувейтом помимо политических отношений имеются хорошие возможности для развития сотрудничества в экономике, энергетике и других областях.
Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 19 сентября, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Кувейт в Азербайджане Абдуллаха Мохаммеда Абдуллаха Альмауидина.
Президент: Азербайджано-кувейтские отношения находятся на высоком уровнеПрезидент: Азербайджано-кувейтские отношения находятся на высоком уровне Подчеркнув высокий уровень азербайджано-кувейтских отношений, президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил о своем визите в Кувейт и отметил, что помимо политических отношений имеются хорошие возможности для развития сотрудничества в экономике, эне
Внешняя политика
19 сентября 2022 г. 16:50
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Между Азербайджаном и Кувейтом помимо политических отношений имеются хорошие возможности для развития сотрудничества в экономике, энергетике и других областях.
Версия на английском языке President: Azerbaijan-Kuwait relations at high level
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan-Küveyt münasibətləri yüksək səviyyədədir"