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Президент: У меня была возможность неоднократно встречаться с Си Цзиньпином

Президент: У меня была возможность неоднократно встречаться с Си Цзиньпином У меня была возможность неоднократно встречаться с президентом Си Цзиньпином в Китае и на полях международных мероприятий. И я отношусь к нему с большим уважением.
Внешняя политика
24 июля 2023 г. 15:28
Президент: У меня была возможность неоднократно встречаться с Си Цзиньпином

У меня была возможность неоднократно встречаться с президентом Си Цзиньпином в Китае и на полях международных мероприятий. И я отношусь к нему с большим уважением.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Меня всегда впечатляли его видение, его интеллект, открытость и глубокое понимание двусторонних отношений между нами, поскольку Китай, как мировая держава, имеет обширную внешнеполитическую повестку, намного более обширную, чем Азербайджан", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijani-Chinese relations are excellent
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Si Cinpinlə dəfələrlə görüşmək imkanım olub, ona dərin ehtiramım var"

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