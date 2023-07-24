Президент: У меня была возможность неоднократно встречаться с Си Цзиньпином

У меня была возможность неоднократно встречаться с президентом Си Цзиньпином в Китае и на полях международных мероприятий. И я отношусь к нему с большим уважением.

У меня была возможность неоднократно встречаться с президентом Си Цзиньпином в Китае и на полях международных мероприятий. И я отношусь к нему с большим уважением.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Меня всегда впечатляли его видение, его интеллект, открытость и глубокое понимание двусторонних отношений между нами, поскольку Китай, как мировая держава, имеет обширную внешнеполитическую повестку, намного более обширную, чем Азербайджан", - отметил глава государства.