О нас

Президент: Азербайджано-итальянские отношения основаны на взаимном доверии и добрых традициях

Президент: Азербайджано-итальянские отношения основаны на взаимном доверии и добрых традициях Сегодняшний уровень азербайджано-итальянских отношений, основанных на взаимном доверии и добрых традициях, вызывает удовлетворение.
Внешняя политика
2 июня 2023 г. 14:09
Президент: Азербайджано-итальянские отношения основаны на взаимном доверии и добрых традициях

Сегодняшний уровень азербайджано-итальянских отношений, основанных на взаимном доверии и добрых традициях, вызывает удовлетворение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Италии Серджо Маттарелле по случаю 2 июня - Дня Республики.

"Наши прочные политические связи составляют основу сотрудничества и многопланового стратегического партнерства в торговой, экономической, энергетической, образовательной, культурной и других сферах, которые с каждым днем расширяются. Это, в свою очередь, служит интересам наших государств и народов, сближая их друг с другом", - отмечается в письме главы государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Aliyev: ‘Current level of Azerbaijan-Italy relationship is satisfying’
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: “Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin bugünkü səviyyəsi məmnunluq doğurur”

Экслюзивные новости

Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi