Президент: Азербайджано-итальянские отношения основаны на взаимном доверии и добрых традициях

Сегодняшний уровень азербайджано-итальянских отношений, основанных на взаимном доверии и добрых традициях, вызывает удовлетворение.

Сегодняшний уровень азербайджано-итальянских отношений, основанных на взаимном доверии и добрых традициях, вызывает удовлетворение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Италии Серджо Маттарелле по случаю 2 июня - Дня Республики.

"Наши прочные политические связи составляют основу сотрудничества и многопланового стратегического партнерства в торговой, экономической, энергетической, образовательной, культурной и других сферах, которые с каждым днем расширяются. Это, в свою очередь, служит интересам наших государств и народов, сближая их друг с другом", - отмечается в письме главы государства.