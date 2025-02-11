Президент: Азербайджано-иранские отношения послужат укреплению безопасности в регионе

Двусторонняя повестка между Азербайджаном и Ираном включает ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Двусторонняя повестка между Азербайджаном и Ираном включает ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме, направленном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Верховному лидеру Ирана Аятолле Сейеду Али Хаменеи по случаю национального праздника этой страны.

"Считаю, что, пользуясь имеющимися возможностями, мы сможем добиться углубления сотрудничества между нашими странами", - отметил глава государства.

Ильхам Алиев выразил уверенность, что основанные на взаимном уважении и добрососедстве азербайджано-иранские отношения будут развиваться в интересах двух государств и народов, послужат укреплению стабильности и безопасности в регионе.