О нас

Президент: Азербайджано-иранские отношения послужат укреплению безопасности в регионе

Президент: Азербайджано-иранские отношения послужат укреплению безопасности в регионе Двусторонняя повестка между Азербайджаном и Ираном включает ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Внешняя политика
11 февраля 2025 г. 12:43
Президент: Азербайджано-иранские отношения послужат укреплению безопасности в регионе

Двусторонняя повестка между Азербайджаном и Ираном включает ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме, направленном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Верховному лидеру Ирана Аятолле Сейеду Али Хаменеи по случаю национального праздника этой страны.

"Считаю, что, пользуясь имеющимися возможностями, мы сможем добиться углубления сотрудничества между нашими странами", - отметил глава государства.

Ильхам Алиев выразил уверенность, что основанные на взаимном уважении и добрососедстве азербайджано-иранские отношения будут развиваться в интересах двух государств и народов, послужат укреплению стабильности и безопасности в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan-İran münasibətləri bölgədə təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə xidmət edəcək

Самое важное

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
10 февраля 2025 г. 10:22
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
7 февраля 2025 г. 16:44
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi