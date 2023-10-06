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Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона

Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона Азербайджано-иранская дружба и сотрудничество являются важным фактором для всего региона.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 21:01
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона

Азербайджано-иранская дружба и сотрудничество являются важным фактором для всего региона.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром дорог и градостроительства Ирана Мехрдадом Базрпашом.

Подчеркнув важность решения региональных вопросов с участием стран региона, президент Ильхам Алиев отметил в этом контексте, что именно Азербайджан является инициатором формата сотрудничества 3+3, расценил проведение в скором времени встреч в данном формате как позитивный шаг.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan-İran dostluğu və əməkdaşlığı bütün bölgə üçün önəmli amildir"

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