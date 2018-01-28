Президент Азербайджане выразил соболезнования главе Афганистана

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани.
Как передает Report, с письме с соболезнованиями говрится:
Уважаемый господин Президент,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате сильного взрыва, совершенного в городе Кабул.
Этот беспощадный террористический акт еще раз подтверждает важность и необходимость решительной и последовательной борьбы со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в страшное зло.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Афганистана, желаю скорейшего выздоровления раненых и пострадавших.
Аллах рехмет элясин!
News DepartmentАвтор новости
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