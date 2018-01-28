Президент Азербайджане выразил соболезнования главе Афганистана

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани.

Как передает Report, с письме с соболезнованиями говрится:

Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате сильного взрыва, совершенного в городе Кабул.

Этот беспощадный террористический акт еще раз подтверждает важность и необходимость решительной и последовательной борьбы со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в страшное зло.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Афганистана, желаю скорейшего выздоровления раненых и пострадавших.

Аллах рехмет элясин!