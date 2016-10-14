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    Президент Азербайджана выразил соболезнование народу Таиланда

    Известие о кончине Короля Таиланда Бхумибола Адульядежа глубоко опечалило меня

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Королевства Таиланд, генералу Праюту Чан-Оче.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин премьер-министр,

    Известие о кончине Короля Таиланда Бхумибола Адульядежа глубоко опечалило меня.

    Разделяю Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, от себя и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, всем членам королевской семьи, дружественному народу Таиланда глубокое соболезнование".

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