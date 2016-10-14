Президент Азербайджана выразил соболезнование народу Таиланда

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Королевства Таиланд, генералу Праюту Чан-Оче.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр,

Известие о кончине Короля Таиланда Бхумибола Адульядежа глубоко опечалило меня.

Разделяю Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, от себя и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, всем членам королевской семьи, дружественному народу Таиланда глубокое соболезнование".