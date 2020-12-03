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Президент Азербайджана: Все страны должны иметь равный доступ к вакцине от COVID-19

Президент Азербайджана: Все страны должны иметь равный доступ к вакцине от COVID-19 В 2020 году мировое сообщество столкнулось с самым крупным в истории кризисом в сфере здравоохранения
Внешняя политика
3 декабря 2020 г. 18:55
Президент Азербайджана: Все страны должны иметь равный доступ к вакцине от COVID-19

В 2020 году мировое сообщество столкнулось с самым крупным в истории кризисом в сфере здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID -19.

Он отметил, что ООН остается крупнейшей платформой для ответа на вызовы современности.

По его словам, в мире выявлено более 60 млн случаев заболевания COVID-19, более 1 млн человек стали его жертвами. "Пандемия оказала свой разрушительный эффект на жизнь людей. Необходимо найти пути борьбы с этим кризисом", - отметил президент Азербайджана.

По его словам, пандемия усилила неравенство между людьми. "Движение неприсоединения выступает за равный доступ всех стран к медпрепаратам и вакцине против коронавируса. Надеемся, что эффективная вакцина будет доступна в ближайшее время и будет доступна всем", - заявил президент.

Президент И.Алиев выразил уверенность, что проходящая сегодня спецсессия послужит делу международного сотрудничества в борьбе с пандемией.

Отметим, заседание проводится на основе инициативы, выдвинутой президентом Азербайджана от имени стран-членов Движения неприсоединения.

5 ноября 2020 года Генеральная Ассамблея ООН на своем пленарном заседании приняла резолюцию "Специальная сессия Генеральной Ассамблеи в ответ на борьбу с пандемией коронавируса (COVID-19)".

В соответствии с резолюцией, на основе инициативы, выдвинутой президентом Азербайджана от имени стран-членов Движения неприсоединения, было принято решение о проведении 3-4 декабря текущего года специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с COVID -19.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: All countries must have equal access to COVID-19 vaccine

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