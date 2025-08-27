Президент Азербайджана заявил, что ОТГ станет одним из важных глобальных игроков

Организация тюркских государств (ОТГ) в будущем превратится в глобального игрока.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

"Да, мы разные народы, но у всех нас общие корни, восходящие к тюркскому этносу. Кроме того, у нас растущее население, что также является важным фактором для каждой страны. Когда это подкрепляется экономическим развитием, это - преимущество. Иногда это невыгодно, когда страны бедны. Но наши же страны не бедны. У нас есть природные ресурсы, не во всех странах, но во многих. У нас обширная география", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что один из членов ОТГ – Турция является ведущей военной державой мирового масштаба. В НАТО ее армия занимает второе место после армии США. Азербайджанская армия также продемонстрировала себя на поле боя, а не на парадах, отметил президент.

"Также важно, что во всех странах-членах организации обеспечена политическая стабильность, между всеми странами налажены дружеские отношения, что действительно делает организацию уникальной. Поэтому нам нужно укреплять ее и делать это конкретными проектами, инвестициями в энергетику, транспорт, культурные проекты", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что видит ОТГ в будущем как одного из важных глобальных игроков. "Наше видение заключается в том, чтобы превратить ОТГ в глобального игрока на международной арене, который будет заниматься не только нашими внутренними проблемами, но и сможет сыграть стабилизирующую, положительную роль на международной арене. И при этом будет создавать возможности для своих соседей, демонстрируя, что на такой огромной территории можно построить прочное единство, которое является не угрозой для кого-то, а наоборот, предоставляет возможности для многих", - подытожил он.