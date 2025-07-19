Президент Азербайджана: Я очень высоко ценю высокий уровень взаимодействия между Баку и Пекином

Президент Азербайджана: Я очень высоко ценю высокий уровень взаимодействий между Баку и Пекином

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил уровень взаимоотношений между Баку и Пекином.

Как передает Report, об этом он заявил на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

"Я очень высоко ценю уровень взаимодействия между нашими странами. Мы приняли и подписали два важнейших документа. В прошлом году это была декларация о стратегическом партнерстве, а в этом - о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Нам очень приятно что мы вышли на такой уровень взаимного доверия с КНР", - сказал президент, подчеркнув, что недавно был полностью отменен визовый режим для граждан Азербайджана со стороны Китая.

"Я думаю, это будет способствовать тому что контакты между нашими гражданами будут более интенсивными. Мы всегда поддерживаем и поддерживали территориальную целостность друг друга и суверенитет. Азербайджан всегда открыто заявлял, что поддерживает позицию КНР по Тайваню и по другим вопросам. Наша позиция - политика Единого Китая и она хорошо известна и китайскому руководству и китайскому народу", - сказал он.