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Президент Азербайджана выступит на специальной сессии ООН

Президент Азербайджана выступит на специальной сессии ООН Сессия будет проведена в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Внешняя политика
6 ноября 2020 г. 10:16
Президент Азербайджана выступит на специальной сессии ООН
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5 ноября Генеральная Ассамблея ООН на своем пленарном заседании приняла резолюцию о созыве специальной сессии, посвященной пандемии COVID-19.

Как сообщает Report, согласно резолюции, на основе инициативы, выдвинутой президентом Азербайджанской Республики от имени стран-членов Движения Неприсоединения, принято решение провести 3-4 декабря текущего года специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, посвященную борьбе с COVID-19, на уровне глав государств и правительств.

В части открытия этого важного мероприятия, наряду с президентом Генассамблеи ООН, генеральным секретарем, президентом Экономического и социального совета и президентом Совета Безопасности ООН, от имени Движения Неприсоединения также предполагается выступление президента страны-председателя организации - главы Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Армения с первых дней выступала против инициативы созыва специальной сессии по борьбе с COVID-19, являющимся одной из важнейших задач международной повестки дня в то время, когда весь мир страдает от пандемии коронавируса. Армения до последнего пыталась создать препятствия для этой инициативы и предприняла шаги, препятствующие выступлению председателя Движения Неприсоединения в части открытия резолюции. Армения вновь столкнулась с жесткой позицией международной общественности, и ее попытка была отклонена.

Сессия будет проведена в течение двух дней, 3 и 4 декабря 2020 года, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti BMT-nin xüsusi sessiyasında çıxış edəcək

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