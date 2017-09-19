Президент Азербайджана выступит на Генеральной Ассамблее ООН 20 сентября

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ 19 сентября в штаб-квартире ООН откроется общеполитическая дискуссия в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ООН, перед ее участниками выступят более 120 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел и главы делегаций других рангов.

Перед началом общих прений Генеральный секретарь ООН представит государствам-членам ООН свой ежегодный доклад о работе организации.

В соответствии с давней традицией, первыми 19 сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи к присутствующим обратятся президенты Бразилии и США.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит в первой половине дня 20 сентября.

Выступление президента Турции запланировано на первую половину 19 сентября. В тот же день выступят эмир Катара, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Среди выступающих на заседании во второй половине дня 19 сентября – президенты Узбекистана, Армении и Эстонии.

Общеполитическая дискуссия завершится 25 сентября.