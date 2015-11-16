Президент Азербайджана выступил во время обсуждений на тему борьбы с терроризмом и миграционного кризиса на рабочем обеде в рамках Саммита "G20"

Президент Ильхам Алиев: "Азербайджан - одна из стран, страдающих от терроризма, и этот терроризм является составной частью захватнической политики Армении против Азербайджана"

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил во время обсуждений на тему борьбы с терроризмом и миграционного кризиса на рабочем обеде в рамках Саммита "G20"

Как сообщает Report, 15 ноября во время рабочего обеда, устроенного от имени президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в честь участвующих в Саммите "Большой двадцатки" глав государств и правительств, руководителей международных организаций, были проведены обсуждения на тему борьбы с терроризмом и миграционного кризиса.

На обсуждениях выступил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан активно участвует в борьбе с международным терроризмом, одним из первых включился в деятельность коалиционных сил в Афганистане.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что Азербайджан - одна из стран, страдающих от терроризма, и этот терроризм является составной частью захватнической политики Армении против Азербайджана. В результате совершенных армянской террористической организацией терактов против Азербайджана погибло более двух тысяч граждан Азербайджана.

Коснувшись вопроса оккупации азербайджанских земель, президент Ильхам Алиев отметил, что в результате агрессии Армении против Азербайджана захвачены 20 процентов территории нашей страны. Против Азербайджана осуществлена политика этнической чистки. В результате оккупации Азербайджан столкнулся с гуманитарной катастрофой, около миллиона наших соотечественников изгнаны со своих родных земель. Несмотря на то, что Совет Безопасности ООН более 20 лет назад принял четыре резолюции, требующие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, Армения до сих пор игнорирует их. Президент Ильхам Алиев привлек внимание глав государств к факту невыполнения армянской стороной решений, принятых международной организацией номер один в мире.

Глава государства особо подчеркнул, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно в соответствии с нормами международного права, на основе территориальной целостности Азербайджана.