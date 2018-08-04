Президент Азербайджана выразил соболезнования Владимиру Путину

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших".