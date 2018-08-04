Президент Азербайджана выразил соболезнования Владимиру Путину

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших".
News DepartmentАвтор новости
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