Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Как сообщает Report, в письме, адресованном председателю Государственного совета и совета министров Республики Куба Раулю Кастро Русу, говорится:

"Глубоко опечален известием о кончине бывшего председателя Государственного совета и совета министров Республики Куба, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля, Вашего брата Фиделя Кастро Руса.

В связи с этой тяжелой утратой от себя и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, всем членам Вашей семьи, дружественному народу Кубы глубокое соболезнование".