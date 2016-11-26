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    Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро

    Глубоко опечален известием о кончине Фиделя Кастро Руса

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро. 

    Как сообщает Report, в письме, адресованном председателю Государственного совета и совета министров Республики Куба Раулю Кастро Русу, говорится:

    "Глубоко опечален известием о кончине бывшего председателя Государственного совета и совета министров Республики Куба, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля, Вашего брата Фиделя Кастро Руса.

    В связи с этой тяжелой утратой от себя и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, всем членам Вашей семьи, дружественному народу Кубы глубокое соболезнование".

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