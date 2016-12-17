Президент Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики направил письмо с соболезнованиями президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Мой дорогой брат,

Известие о том, что турецкие солдаты стали шехидами и ранены в результате совершенного в Кайсери беспощадного террористического акта, крайне опечалило нас.

Мы проклинаем это кровавое событие, поддерживаем Вас в борьбе с терроризмом, превратившимся в чудовищное зло, и всегда находимся рядом с братской Турцией.

В связи с произошедшей трагедией от себя и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции глубокое соболезнование, желаю раненым исцеления".