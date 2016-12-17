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    Президент Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

    Известие о том, что турецкие солдаты стали шехидами и ранены в результате совершенного в Кайсери беспощадного теракта, крайне опечалило нас

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики направил письмо с соболезнованиями президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Мой дорогой брат,

    Известие о том, что турецкие солдаты стали шехидами и ранены в результате совершенного в Кайсери беспощадного террористического акта, крайне опечалило нас.

    Мы проклинаем это кровавое событие, поддерживаем Вас в борьбе с терроризмом, превратившимся в чудовищное зло, и всегда находимся рядом с братской Турцией.

    В связи с произошедшей трагедией от себя и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции глубокое соболезнование, желаю раненым исцеления".

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