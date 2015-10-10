Президент Азербайджана выразил соболезнования Реджеп Тайип Эрдогану

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану в связи со взрывами в Анкаре. Как сообщает Report, в послании президент отметил, что "опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрывов в Анкаре".

"Мы возмущены этим актом терроризма, мы должны вместе бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Я разделяю Ваше горе в связи с трагедией, и желаю Вам, семьям и близким погибших и братскому народу Турции искренние соболезнования от имени народа Азербайджана и от своего имени, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в послании президента И. Алиева.