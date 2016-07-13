Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Италии

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Италии Маттео Ренци. Как сообщает Report, в послании говорится:

"Крайне опечален известием о гибели и ранении большого числа людей в результате аварии пассажирских поездов на юге Италии.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим".