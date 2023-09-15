О нас

Президент Азербайджана выразил соболезнования председателю Президентского Совета Ливии

Президент Азербайджана выразил соболезнования председателю Президентского Совета Ливии Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Председателю Президентского Совета Ливии Мухаммаду Юнису Аль-Манфи.
Внешняя политика
15 сентября 2023 г. 18:52
Президент Азербайджана выразил соболезнования председателю Президентского Совета Ливии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Председателю Президентского Совета Ливии Мухаммаду Юнису Аль-Манфи.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате произошедших в Вашей стране сильных наводнений.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Ливии, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.

Аллах рехмет элясин!"

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President of Azerbaijan extends condolences to Head of Presidency Council of State of Libya
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Liviya Dövləti Prezident Şurasının Sədrinə başsağlığı verib

Экслюзивные новости

Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi