Президент Азербайджана выразил соболезнования председателю Президентского Совета Ливии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Председателю Президентского Совета Ливии Мухаммаду Юнису Аль-Манфи.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Председателю Президентского Совета Ливии Мухаммаду Юнису Аль-Манфи.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате произошедших в Вашей стране сильных наводнений.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Ливии, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.

Аллах рехмет элясин!"